объем прямоугольного параллепипеда равен 96 см в кубе, боковое ребро 8 см. чему равна площадь основания?
Геометрия
объем прямоугольного параллепипеда равен 96 см в кубе, боковое ребро 8 см. чему равна площадь основания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sосн=V/h ледовательно площядь равна 96/8=12 см^2
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