помогите пожалуйста. чем отличаются по химическим свойствам углеводороды ряда ацителена от предельных углеводородов
Химия
помогите пожалуйста. чем отличаются по химическим свойствам углеводороды ряда ацителена от предельных углеводородов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое основное отличие в том,что для предельных характерны реакции замещения (CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl), а для непредельных,в т.ч. и ряда ацетилена,- реакции присоединения(C2H2 + Cl2 = C2H2Cl2).А также непредельные обесцвечивают раствор перманганата калия и бромную воду,а предельные - нет.Еще,в отличие от предельных,непредельным свойственно присоединение водорода(реакция гидрогенизации,так сказать насыщения): C2H2 + H2 = C2H4 или C2H2 + 2H2 = C2H6
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