2/ 1/4+(1 1/2+2 2/3)/(3 3/4-2/3)= решите пожалуйста
Математика
2/ 1/4+(1 1/2+2 2/3)/(3 3/4-2/3)= решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/ 1/4+(1 1/2+2 2/3)/(3 3/4-2/3)= 1 1/2 +2 2/3 = 3 7/6 3 3/4 - 2/3 = 15/4 - 2/3 = 37/12 = 3 1/3 3 7/6 : 3 1/3 = 25/6 : 10/3 = 25/6 * 3/10 = 25/2 * 1/10 = 25/20=5/4 2 : 1/4 = 2/1 : 1/4 =1/4: 2/1= 1/2 1/2 + 5/4= 2/4 + 5/4 = 7/4
Гость:
2:1/4+(1 1/2+2 2/3):(3 3/4-2/3)=1/2+25/6:37/12=1/2+4 1/6=28/6=4 2/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
помогите пожалуйста. чем отличаются по химическим свойствам углеводороды ряда ацителена от предельных углеводородов