какая начальная форма глагола пошёл?

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Начальной формой глагола называется неопределённая форма, по которой нельзя определить ни число, ни время глагола. Глаголы в начальной (неопределённой) форме отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ (несовершенный вид)? и ЧТО СДЕЛАТЬ (совершенный вид)? и оканчиваются (суффиксы, которые не входят в основу слова, потому что они образуют не новое слово, а начальную форму) на -ТЬ, -ТИ, -ЧЬ. ПОШЁЛ→что сделал?→глагол в прошедшем времени Что сделать? → ПОЙТИ (оканчивается на пойТИ). ОТВЕТ: начальная форма глаголы пошёл → ПОЙТИ.