Из металлического листа ,имеющего форму прямоугольника ,длина которого в 1.5 раза больше ширины ,сделан открытый сверху ящик .Для этого по углам листа вырезаны квадраты со стороной 3дм и получившиеся боковые грани загнуты.Найди...
Алгебра
Из металлического листа ,имеющего форму прямоугольника ,длина которого в 1.5 раза больше ширины ,сделан открытый сверху ящик .Для этого по углам листа вырезаны квадраты со стороной 3дм и получившиеся боковые грани загнуты.Найдите размеры листа ,если объем получившегося ящика оказался равным 216 дм3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - ширина листа, (х-3-3)=(x-6) - ширина ящика у=1.5*х - длина листа, (1.5*х-6) - длина ящика Так как вырезали квадраты со стороной 3дм, то загнутые грани( они же высоты ящика) имеют сторону 3дм h=3дм обьем ящика: (х-6)*(1.5*х-6)*h=216 1.5*х*х-15*х+36=72 1.5*х*х-15*х-36=0 х*х-10*х-24=0 D=196 x1=12 x2=-2<0 Итого х=12 - ширина у=1.5х=18 - длина
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