Из металлического листа ,имеющего форму прямоугольника ,длина которого в 1.5 раза больше ширины ,сделан открытый сверху ящик .Для этого по углам листа вырезаны квадраты со стороной 3дм и получившиеся боковые грани загнуты.Найди...

Алгебра

Из металлического листа ,имеющего форму прямоугольника ,длина которого в 1.5 раза больше ширины ,сделан открытый сверху ящик .Для этого по углам листа вырезаны квадраты со стороной 3дм и получившиеся боковые грани загнуты.Найдите размеры листа ,если объем получившегося ящика оказался равным 216 дм3

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