До 70г розчину кальцію хлориду з масовою часткою 40% додали 18 мл води та 12г цієї солі. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині
Химия
До 70г розчину кальцію хлориду з масовою часткою 40% додали 18 мл води та 12г цієї солі. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(caCl)-70г w-40% +m(H2O)-18мл +m(CaCl)-12г (+это добавили) решение: W=m(в-ва)/m(р-ра) m(в-ва)=70*40%=2800% m(р-ра)=12+18+70=100г W=2800%/100г=28% ответ: W(CaCl)=28%
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