До 70г розчину кальцію хлориду з масовою часткою 40% додали 18 мл води та 12г цієї солі. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині

Химия

До 70г розчину кальцію хлориду з масовою часткою 40% додали 18 мл води та 12г цієї солі. Обчисліть масову частку солі в одержаному розчині

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