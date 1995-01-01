До сосны заяц проскакал 104м а от сосны 169 м. Сколько секунд заяц скакал до сосны и от сосны если он двигался с одинаковой скоростью? помогите пожалуйста с решением!

Математика

До сосны заяц проскакал 104м а от сосны 169 м. Сколько секунд заяц скакал до сосны и от сосны если он двигался с одинаковой скоростью? помогите пожалуйста с решением!

Автор: Гость