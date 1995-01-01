До сосны заяц проскакал 104м а от сосны 169 м. Сколько секунд заяц скакал до сосны и от сосны если он двигался с одинаковой скоростью? помогите пожалуйста с решением!
Математика
До сосны заяц проскакал 104м а от сосны 169 м. Сколько секунд заяц скакал до сосны и от сосны если он двигался с одинаковой скоростью? помогите пожалуйста с решением!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)104+169=273(м)-всего проскакал 2)273:21=13(м/с)-скорость зайца 3)104:13=8(с)-проскакал до сосны 4)169:13=13(с)-проскакал от сосны Ответ: 8 секунд заяц скакал до сосны, 13 секунд скакал заяц от ссоны
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