Do you think it ... tomorrow? A)rained B)has rained C)will rain D)rain

Английский язык
Do you think it ... tomorrow? A)rained B)has rained C)will rain D)rain
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you think it will rain tomorrow?
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