CH3-CH(CH3)-CH3 и CH3-(CH2)2-CH3, составьте молекулярные формулы предложенных веществ и укажит??, являются ли они изомерами

Химия
CH3-CH(CH3)-CH3 и CH3-(CH2)2-CH3, составьте молекулярные формулы предложенных веществ и укажит??, являются ли они изомерами
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула общая С4Н10-  бутан, изомері- состав одинаков строение разное
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