Добери до поданих висловів близькі за значенням Немов з-під землі виріс

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Добери до поданих висловів близькі за значенням Немов з-під землі виріс
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Гость:
Незабаром, раптово, неочикуванно остовпіли з подиву - дуже здивувалися
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