Доберiть до поданих слiв спiльнокореневi прислiвники. Визначте спосiб їх творення i ??ояснiть правопис: Весна, зустрiч, швидкий, довгий, перше, луганський, молодий, день, приемний, гарячий, трое, рука.

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Доберiть до поданих слiв спiльнокореневi прислiвники. Визначте спосiб їх творення i ??ояснiть правопис: Весна, зустрiч, швидкий, довгий, перше, луганський, молодий, день, приемний, гарячий, трое, рука.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Весняний, зустрічний, найшвидчий, довгесенький, первісний, _, молодший, денна, найприємніший, гарячіший, потрійний, ручний. Спосіб творення - за допомогою префіксів, суффксів та закінчення. Луганський - нужно подумать)))
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