В первой библиотеке 12000 книг, что составляет 80% числа книг второй библиотеке. На ск??лько книг во второй библиотеке больше, чем в первой? Пожалуйста помогите решить задачу!

Математика

В первой библиотеке 12000 книг, что составляет 80% числа книг второй библиотеке. На ск??лько книг во второй библиотеке больше, чем в первой? Пожалуйста помогите решить задачу!

Автор: Гость