В первой библиотеке 12000 книг, что составляет 80% числа книг второй библиотеке. На ск??лько книг во второй библиотеке больше, чем в первой? Пожалуйста помогите решить задачу!
Математика
В первой библиотеке 12000 книг, что составляет 80% числа книг второй библиотеке. На ск??лько книг во второй библиотеке больше, чем в первой? Пожалуйста помогите решить задачу!
Ответ(ы):
Гость:
12 000 / 0.8 = 15 000 15 000 - 12 000 = 3 000
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