Сложное предложение со словом информация

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Сложное предложение со словом информация
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Поступила информация, что к моему компьютеру подключена только видеокамера, но оказалось, что это не так - были подключены также микрофон и сканер.Видеокамера, сканер, микрофон являются устройствами, служащими для ввода информации в мой компьютер для последующей её обработки.
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