Сложное предложение со словом информация

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Поступила информация, что к моему компьютеру подключена только видеокамера, но оказалось, что это не так - были подключены также микрофон и сканер.Видеокамера, сканер, микрофон являются устройствами, служащими для ввода информации в мой компьютер для последующей её обработки.