Сложное предложение со словом информация
Русский язык
Сложное предложение со словом информация
Ответ(ы):
Гость:
Поступила информация, что к моему компьютеру подключена только видеокамера, но оказалось, что это не так - были подключены также микрофон и сканер.Видеокамера, сканер, микрофон являются устройствами, служащими для ввода информации в мой компьютер для последующей её обработки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО ОЧЕНЬ НУЖНО!Какое прилагательное то есть (качественное или относительное) у этих слов: Железная дорога Железная воля Золотое кольцо ...
Математика