Описание конкретной собаки используя схему классического описания

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Описание конкретной собаки используя схему классического описания
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Собачка: ши - тцу. Окрас: белый, черный, дымковый, бело-золотой и рыжий. Характер веселый, энергичный, послушный. Очень милая собачка)
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