Реши задачу вычислили и запиши ответ .на территории лес парка высадили 2568 саженце?? ели что в12 раз больше ,чем саженцев лиственницы сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лес парке?
Математика
Реши задачу вычислили и запиши ответ .на территории лес парка высадили 2568 саженце?? ели что в12 раз больше ,чем саженцев лиственницы сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лес парке?
Ответ(ы):
Гость:
Так как ели 2568, а саженцев в 12 раз меньше, то: 2568:12=214
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