Реши задачу вычислили и запиши ответ .на территории лес парка высадили 2568 саженце?? ели что в12 раз больше ,чем саженцев лиственницы сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лес парке?

Математика

Реши задачу вычислили и запиши ответ .на территории лес парка высадили 2568 саженце?? ели что в12 раз больше ,чем саженцев лиственницы сколько всего саженцев этих деревьев высадили в лес парке?

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