Как еще сгруппировать выделенные слова в три группы запишите каждую группу отдел??но. 1. Иней лёг на ветви ели, иглы за ночь побелели. 2. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. 3. Играл Егорка с Игорьком, скатился с гор...

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Как еще сгруппировать выделенные слова в три группы запишите каждую группу отдел??но. 1. Иней лёг на ветви ели, иглы за ночь побелели. 2. Зимним утром от мороза на заре звенят березы. 3. Играл Егорка с Игорьком, скатился с горки кувырком. 4. Шишки скользкие шуршали, шумно шлёпались с сосны. 5. Было весело на горке Сане, Соне и Егорке. 6. В лес дремучий я пойду,зайца серого найду. 7. Лиса по лесу шла. 8. Конь ретивый долгогривыйскачет полем, скачет нивой. 9. Воробья врачи спасли, в вертолет его внесли. 10. Котик ниток клубок укатил в уголок. Шлёпают гуськом гусак с гусаком. 12. На окошке мошку ловко ловит кошка. 13. Груша гусениц не любит, грушу гусеница губит. Коля колья колет, Поля поле полет. 15 Прибыл Клим из Клина в Крым. 16. Бублик, баранку, батон и буханкупекарь из теста испек спозаранку. 17. Гриша грыз коржик, орешки грыз Жоржик.

Автор: Гость