Помогите написать отзыв о сказе Бажова "Малахитовая шкатулка" заранее спасибо

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Я прочитал сказку “Малахитовая шкатулка”. Автор этой сказки -П. Бажов. В сказке рассказывается о семье, в которой умер отец. Без кормильца семье было тяжело и голодно, приходилось питаться луком и квасом. Но тем не менее они не хотели продавать свое единственное богатство, оставшееся на память об отце - малахитовую шкатулку. Особенно любила отца и хранила шкатулку младшая дочь - Танюшка. Ей одной все драгоценности из шкатулки были впору. Танюшка была гордой, работящей и очень необычной девушкой. Она была красивая и непохожая на других. В конце сказки она исчезла вместе с драгоценностями, и стало понятно, что она волшебница, такая же, как Царица Медной Горы. Сказка мне понравилась тем, что в ней много волшебства. Она учит тому, что не нужно быть жадным, таким, как несостоявшийся муж Танюшки, и пытаться присвоить не предназначенные тебе вещи.