Синоними и антонимы к глаголам; Торопиться, отнимать, обожать, загрязнить, гасить, закрыть, закончить, отталкивать.
Русский язык
Синоними и антонимы к глаголам; Торопиться, отнимать, обожать, загрязнить, гасить, закрыть, закончить, отталкивать.
Ответ(ы):
Гость:
Торопится-спешит, отнимать - забрать, обожать-сильно любить, загрязнить-запачкатся
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