В 6 коробках помещается 108 пряников, вот всех коробках поровну. Сколько надо приготовить таких коробок,чтобы уложить 846 пряников
Математика
В 6 коробках помещается 108 пряников, вот всех коробках поровну. Сколько надо приготовить таких коробок,чтобы уложить 846 пряников
Ответ(ы):
Гость:
108 разделить на 6 = 18 пряников помещается в одной коробке. 846 разделить на 18 = 47 коробок надо приготовить, чтобы уложить 846 пряников.
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