Придумай способ кодирования цветов для 64-цветной палитры

Информатика
Придумай способ кодирования цветов для 64-цветной палитры
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если 64 цвета то это 6-битная палитра (6 бит на пиксель) , почти не применялась. Каждый цвет кодируется значением своей яркости 2 в 2 (4 цвета) , нынче такое извращение используется только в GIF и нигде больше. Если 64К цветов то это одна из самых используемых сейчас палитр, которая использует 5 бит для обозначения красного и синего цвета (32 значения) и 6 бит для зеленого (64 значения) (к оттенкам зеленого наши глаза более придирчивы) - всего 16 бит, 64к цветов часто называют TrueColor (как и 15 бит
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