СРОЧНО ОЧЕНЬ НУЖНО!Какое прилагательное то есть (качественное или относительное) у этих слов: Железная дорога Железная воля Золотое кольцо Золотое сердце Шёлковая косынка Шёлковая трава Ледяной дом Ледяной взгляд!
Русский язык
СРОЧНО ОЧЕНЬ НУЖНО!Какое прилагательное то есть (качественное или относительное) у этих слов: Железная дорога Железная воля Золотое кольцо Золотое сердце Шёлковая косынка Шёлковая трава Ледяной дом Ледяной взгляд!
Ответ(ы):
Гость:
Относительный качественный качественный относительный качественный относительный качественный относительный
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