СРОЧНО ОЧЕНЬ НУЖНО!Какое прилагательное то есть (качественное или относительное) у этих слов: Железная дорога Железная воля Золотое кольцо Золотое сердце Шёлковая косынка Шёлковая трава Ледяной дом Ледяной взгляд!

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СРОЧНО ОЧЕНЬ НУЖНО!Какое прилагательное то есть (качественное или относительное) у этих слов: Железная дорога Железная воля Золотое кольцо Золотое сердце Шёлковая косынка Шёлковая трава Ледяной дом Ледяной взгляд!

Автор: Гость