Сколько веществ смешивается при приготовлении кофе

Биология
Сколько веществ смешивается при приготовлении кофе
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Американо – увеличенный объем воды кофе-эспрессо. Если для эспрессо берут 30 мл воды, то для американо – 120 мл и более.2.Бариста  – мастер приготовления кофе. Кофейный бармен.3.Влажный кофе – кофе, обрабатываемый влажным способом на начальной стадии. Такой тип кофе обладает более тонким и изысканным ароматом. Специфично для латиноамериканских сортов.4.Гейзерная кофеварка – устройство для приготовления кофе. Состоит из двух частей: емкости для воды с приемником готового напитка и отделения для кофе. Части соединены трубками, по которым вскипевшая вода, попадая на кофейный порошок, стекает в емкость для готового кофе.5.Глясе  – кофе с добавлением мороженого.6.Джезва, или турка, как ее называют в России, – это сосуд для приготовления кофе грушевидной формы с плоским дном, узким горлом и ручкой сбоку. Популярен в восточных странах и у ценителей кофе по-восточному.7.Желтый Бурбон  – редкий сорт кофе эфиопских корней. Был привезен на остров Бурбон, а оттуда в Бразилию. Имеет желтый цвет зерен.8.Латте  – общее название для напитков на основе кофе и молока, где молочная доля превышает кофейную.9.Латте макиато – популярный напиток в кофейных барах. Молоко, кофе и молочная пена расположены в высоком бокале слоями.10.Мокко  – сорт кофе и вид напитка с добавлением шоколада, если готовится не из одноименного сорта.11.Мокачино  – еще одно название сорта мокко.12.Мокко Джава – известная смесь, состоящая из 60% кофе с острова Ява и 40% эфиопского сорта Харар.13.Каффа  – местность в Эфиопии. Родина кофе. Сейчас это название принадлежит израильской кофейной компании.14.Капучино  – кофе с добавлением молока и густой молочной пеной.15.Крема  – пенка у кофе.16.Кофе-фламбе – кофейный коктейль на основе кофе, рома, апельсинового ликера с добавлением корицы, цедры апельсина и гвоздики. В бокал наливают смесь рома и ликера, поджигают и аккуратно вливают кофе.17.Копи Лювак – редкий элитный сорт кофе, считающийся самым дорогим на планете. Делают в Индонезии из зерен, найденных в экскрементах зверька, местное название которого – лювак (азиатская пальмовая циветта, небольшой зверек семейства виверровых).18.Кофеин  – главный алкалоид, содержащийся в напитке. Обладает тонизирующим эффектом. Снимает головные боли, улучшает мозговую активность. Опасен для гипертоников.19.Ристретто  – кофе более концентрированный, чем эспрессо. Используется 7 г кофе (1 столовая ложка) на 20 мл воды. Хорошо спрессованный кофе обрабатывается паром под давлением в 9 бар около 15 секунд.20.Френч-пресс – сосуд для приготовления кофе и чая, придуманный во Франции. Состоит из стеклянной колбы и пресса с тонкой сеткой по диаметру колбы.21.Эспрессо – кофе, полученный с помощью специальной машины, в которой пар под высоким давлением проходит через порошок кофе мелкого помола – кофейную пыль.

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