За 7хв кухр заліпив 28 варениківю.28 вареників.за скільки хвилин він зліпить 40 варен??ків.якщо за 1хв ліпитиме на 1 вареник більше

Гость: Гость:

1) 28 вареників:7=4 вареника за 1 хвилину. Якщо він буде ліпити на 1 вареник більше, то буде 5 вареників за одну хвилину. 2) 40 вареників:5=8 хвилин. Відповідь: 8 хвилин.