Доберить по 3 іменники жіночого роду із закінченням -я -а, які означають: дні тижня, назви квітів, назви дерев,назви птахів, пори року,та імена.
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Доберить по 3 іменники жіночого роду із закінченням -я -а, які означають: дні тижня, назви квітів, назви дерев,назви птахів, пори року,та імена.
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Гость:
Субота, недiля, п'ятниця. ромашка, троянда, орхiдея. береза, тополя, калина. Марина, Оксана, Анастасiя. Сова, чапля, курiпка
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