Доберить по 3 іменники жіночого роду із закінченням -я -а, які означають: дні тижня, назви квітів, назви дерев,назви птахів, пори року,та імена.

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Доберить по 3 іменники жіночого роду із закінченням -я -а, які означають: дні тижня, назви квітів, назви дерев,назви птахів, пори року,та імена.

Автор: Гость