Доберить по 3 іменники жіночого роду із закінченням -я -а, які означають: дні тижня, назви квітів, назви дерев,назви птахів, пори року,та імена.

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Доберить по 3 іменники жіночого роду із закінченням -я -а, які означають: дні тижня, назви квітів, назви дерев,назви птахів, пори року,та імена.
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Субота, недiля, п'ятниця.  ромашка, троянда, орхiдея.  береза, тополя, калина.  Марина, Оксана, Анастасiя.  Сова, чапля, курiпка 
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