Скласти 5 речень про осінь другорядні члени речення підкреслити
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Скласти 5 речень про осінь другорядні члени речення підкреслити
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь принесла багато кольорів. Холодний вітерець зриває листя. Частіше полощуть дощі. Перші морози підготовлюють природу до зимової дрімоти. І осінь ніби солодко позіхає ранковими туманами перед довгою сплячкою. (виділені другорядні члени)
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