3 тракториста вспахали 936 гектаров земли причём первый вспахал в 7 раз а второй в 5 раз больше чем 3 сколько гектаров земли вспахал каждый тракторист
Математика
3 тракториста вспахали 936 гектаров земли причём первый вспахал в 7 раз а второй в 5 раз больше чем 3 сколько гектаров земли вспахал каждый тракторист
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Здесь нужно слажыть уровнение
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