3 тракториста вспахали 936 гектаров земли причём первый вспахал в 7 раз а второй в 5 раз больше чем 3 сколько гектаров земли вспахал каждый тракторист

Математика

3 тракториста вспахали 936 гектаров земли причём первый вспахал в 7 раз а второй в 5 раз больше чем 3 сколько гектаров земли вспахал каждый тракторист

Автор: Гость