Как быстро выучить стихотворение очень большое за один день?

Литература
Как быстро выучить стихотворение очень большое за один день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Посторайся быть спокойным, не нервным. 2) Прочитай стихотворение. 3) Посмотри чтобы все слова были понятны по смыслу и значению. 4) Прочитай много раз стих (7 лучше всего). 5) Попытайся рассказать не подглядывая в учебник. 6) Читай пару строк, повторяй пока не запомнишь и складывай их поочереди. 7) Вечером перечитай 3 раза стих и попытайся рассказать. 8) Утром он отскакивает от зубов, но лучше один раз без сильной заморочки. Это мой метод. Всегда так учу.
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