1;и2: плизззз пожалуйста помогите мне.очень нужно
Информатика
1;и2: плизззз пожалуйста помогите мне.очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1: МУЛА - КУЛА - КИЛА - КИЛТ - КИОТ - КЛОТ - СЛОТ - СЛОН второе же задание чисто творческое, да и команд можно дать много, поэтому нужно думать самим...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Відстань між двома містами 300 км.Машина проїхала 5/14 ціє\ відстані. Скільки кіломет??ів проїхала машина?
Химия
Окислительно-восстановительные процессы происходят при взаимодействии: 1.оксида кальция и воды 2. гидроксида бария и серной кислоты 3. оксида азо...
История