Подскажите план сообщения про летягу очень очень кратко!!! 4 класс

Гость: Гость:

1. Вступление, знакомство с этим зверем. 2. Её особенность - перепонки 3. Размеры ( длина, хвост) 4. Шерсть, окраска 5. Место обитания, гнездо 6. Питание, запасы 7. Образ жизни (ночной-дневной). 8. Отношение животного к другим обитателям леса, к человеку, реакция на др. животных 9. Брачный период 10. Годы жизни