Составить структурные формулы: 1. 4-метилпентин-2 2. 2,5-диметилгексин-3 3. 3,3-диметилпентин-1

Химия
Составить структурные формулы: 1. 4-метилпентин-2 2. 2,5-диметилгексин-3 3. 3,3-диметилпентин-1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.   Н3С-С≡С-СН(СН3)-СН3 2.   СН3-СН(СН3)-С≡С-СН(СН3)-СН3 3.    СН≡С-С(СН3)2-СН2-СН3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4(35-x)=94 решите уравнение пжлалуста
Ответить
Музыка
Фамилии и имена музыкантов кемеровской области
Ответить
Математика
Длина прямоугольника на 6,2 метров больше его ширины Периметр прямоугольника раве?? 30,8 метров Вычислите площадь прямоугольника.
Ответить
Литература
ТЕМА СВАДЕБНОЙ ПЕСНИ ГОВОРИЛИ-СВАТЫ НА КОНЯХ БУДУТ
Ответить
Українська література
Твори якого письменника іван франко вивчив напам ять майже вс
Ответить