Составить структурные формулы: 1. 4-метилпентин-2 2. 2,5-диметилгексин-3 3. 3,3-диметилпентин-1
Химия
Составить структурные формулы: 1. 4-метилпентин-2 2. 2,5-диметилгексин-3 3. 3,3-диметилпентин-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Н3С-С≡С-СН(СН3)-СН3 2. СН3-СН(СН3)-С≡С-СН(СН3)-СН3 3. СН≡С-С(СН3)2-СН2-СН3
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