Какая клавиша на русском языке называется Забой?

Информатика
Какая клавиша на русском языке называется Забой?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клавиша нужная тебе - Backspace
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какая клавиша на русском языке называется Забой?
Ответить
Английский язык
СРОЧНО!!! Помогите пожалуйста составить предложения,очень срочно прошу.
Ответить
Английский язык
СРОЧНО!!! Помогите пожалуйста составить предложения,очень срочно прошу.
Ответить
Алгебра
Помогите, молю: Найти f ` (0) и f ` (2), если: а) f(x)=x^2-2x+1 б) f(x)= -x^3+x^2 в) f(x)= x^2+x+1
Ответить
Алгебра
Помогите, молю: Найти f ` (0) и f ` (2), если: а) f(x)=x^2-2x+1 б) f(x)= -x^3+x^2 в) f(x)= x^2+x+1
Ответить