Окислительно-восстановительные процессы происходят при взаимодействии: 1.оксида кальция и воды 2. гидроксида бария и серной кислоты 3. оксида азота(4) и воды 4. хлорида железа(2) и цинка 5. карбоната калия и соляной кислоты 6. ...

Химия

Окислительно-восстановительные процессы происходят при взаимодействии: 1.оксида кальция и воды 2. гидроксида бария и серной кислоты 3. оксида азота(4) и воды 4. хлорида железа(2) и цинка 5. карбоната калия и соляной кислоты 6. оксида меди и водорода

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