В каких случаях в страдательных причастия перед одной и двумя буквами -н- пишится ??(я),в каких-е?
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В каких случаях в страдательных причастия перед одной и двумя буквами -н- пишится ??(я),в каких-е?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные перед -Н-, -НН- в причастиях а, я-анн- (-янн-) пишется в причастиях, образованных от глаголов на -ать, -ять: задержать - задержанный, затеять -затеянный е-енн- пишется в причастиях, образованных от глаголов на -ить, -еть: просмотреть - просмотренный купить - купленный
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