Коле подарили собаку и когда он узнал название ее породы он решил похвастаться пе??ед друзьями. А я знаю слово в котором пишется сразу два мягких знака.Бультерьер. Ну и что.Возмутилась Катя.Таких слов я знаю целых три и они н...
Русский язык
Коле подарили собаку и когда он узнал название ее породы он решил похвастаться пе??ед друзьями. А я знаю слово в котором пишется сразу два мягких знака.Бультерьер. Ну и что.Возмутилась Катя.Таких слов я знаю целых три и они не иностранные а наши русские Какие слово произнесла Катя СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например, имена существительные "деятельность, прибыльность, лояльность, стабильность, щепетильность, субтильность, умильность, сердобольность, инфантильность, меркантильность, прибыльность, произвольность, вольность, стерильность". Среди глаголов, оканчивающихся в неопределенной форме на мягкий знак, можно вспомнить и глаголы, имеющие второй мягкий знак, например, "уменьшить, мельчить, сурьмить, пдкузьмить, скользить, а также те же глаголы, но с приставками: "приуменьшить, измельчить, насурьмить, соскользнуть, подскользнуться."
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