Коле подарили собаку и когда он узнал название ее породы он решил похвастаться пе??ед друзьями. А я знаю слово в котором пишется сразу два мягких знака.Бультерьер. Ну и что.Возмутилась Катя.Таких слов я знаю целых три и они н...

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Коле подарили собаку и когда он узнал название ее породы он решил похвастаться пе??ед друзьями. А я знаю слово в котором пишется сразу два мягких знака.Бультерьер. Ну и что.Возмутилась Катя.Таких слов я знаю целых три и они не иностранные а наши русские Какие слово произнесла Катя СРОЧНО

Автор: Гость