1. Зашифруйте с помощью шифра Цезаря со сдвигом 4 высказывание «Рыбак рыбака видит издалека». 2. Используя шифр Виженера с ключом «Елена», зашифруйте сообщение «Зло всегда возвращается».

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1)..... Шифр Цезаря со сдвигом 4:..... Рыбак рыбака видит из далека..... Фяедо фяедод ёмзмц мл здпиод....... 2)..... Шифр Виженера с ключом "Елена"..... Зло всегда возвращается..... Мчу псйоин вуужюаюлйасд....... На фото таблица, которой очень удобно пользоваться для работы с подобными шифрами........ ПС: много точек для лучшей визуализации, т.к. с телефона невозможно делить на абзацы.