Редукционное деление у хламидомонады: а)связано с прорастанием зиготы б)связано с образованием спор бесполого размножения в)связано с образованием гамет г)отсутствует

Биология
Редукционное деление у хламидомонады: а)связано с прорастанием зиготы б)связано с образованием спор бесполого размножения в)связано с образованием гамет г)отсутствует
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. Так как идёт переход их диплоидного набора хромосом в гаплоидный из-за образования спор, которые в процессе мейоза будут иметь гаплоидный набор хромосом
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