Як зміниться опір дротини якщо одночасно збільшити у3 рази її довжину і діаметр
Физика
Як зміниться опір дротини якщо одночасно збільшити у3 рази її довжину і діаметр
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Гость:
Опір дротини збільшится у 3 рази
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