Из чисел 4;8;9;12;13;18;20;29 выберите те числа,которые: 1)кратны двум; 2) являются делител??ми числа 24; 3) не кратны четырем; 4) имеют только два делителя.
Математика
Из чисел 4;8;9;12;13;18;20;29 выберите те числа,которые: 1)кратны двум; 2) являются делител??ми числа 24; 3) не кратны четырем; 4) имеют только два делителя.
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1)4 8 12 18 20 2)4 8 3)
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