Выполняя действие умноженя оди из множителей увеличели в 4 раза.Как надо изменить второй множитель чтобы произвадение не изменилас пж все ясно скажите.

Математика

Выполняя действие умноженя оди из множителей увеличели в 4 раза.Как надо изменить второй множитель чтобы произвадение не изменилас пж все ясно скажите.

Автор: Гость