Выполняя действие умноженя оди из множителей увеличели в 4 раза.Как надо изменить второй множитель чтобы произвадение не изменилас пж все ясно скажите.
Математика
Выполняя действие умноженя оди из множителей увеличели в 4 раза.Как надо изменить второй множитель чтобы произвадение не изменилас пж все ясно скажите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разделить другой множитель на 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из чисел 4;8;9;12;13;18;20;29 выберите те числа,которые: 1)кратны двум; 2) являются делител??ми числа 24; 3) не кратны четырем; 4) имеют то...
Математика
Математика
3 тракториста вспахали 936 гектаров земли причём первый вспахал в 7 раз а второй в 5 раз больше чем 3 сколько гектаров земли вспахал каждый тракторист