Вся информатцая о веряжке
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Вся информатцая о веряжке
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Веря́жка — река в России, протекает в Новгородском районе Новгородской области. Устье находится в 15 км по правому берегу реки Веряжа. Длина — 21 км, площадь водосборного бассейна — 77,4 км².
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