Помогите пожалуйста!! 20 баллов. Какой была бы природа Южной Америки, если Эль-Ниньо было бы постоянным течением?

География

Помогите пожалуйста!! 20 баллов. Какой была бы природа Южной Америки, если Эль-Ниньо было бы постоянным течением?

Автор: Гость