Помогите пожалуйста!! 20 баллов. Какой была бы природа Южной Америки, если Эль-Ниньо было бы постоянным течением?

География
Помогите пожалуйста!! 20 баллов. Какой была бы природа Южной Америки, если Эль-Ниньо было бы постоянным течением?
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Автор: Гость
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Гость:
Было бы много болот и зарастей
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