Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи с переводом (текст во вложении).

Гость: Гость:

-Какую программу вы смотрите по телевизору для детей? -" Птенчик певец"-международный фестиваль и там есть талантливые детишки. Я люблю эту программу -Кто участвует в этом фестивале? А дальше я не вижу...Что там нужно делать?