Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи с переводом (текст во вложении).
Қазақ тiлi
Доброго времени суток. Нуждаюсь в помощи с переводом (текст во вложении).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Какую программу вы смотрите по телевизору для детей? -" Птенчик певец"-международный фестиваль и там есть талантливые детишки. Я люблю эту программу -Кто участвует в этом фестивале? А дальше я не вижу...Что там нужно делать?
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