Добрый день. Помогите пожалуйста ответить на вопросы по тексту. Надо любые три вопроса, но первые три вопроса под буквой А не надо делать. Заранее спасибо.
Немецкий язык
Добрый день. Помогите пожалуйста ответить на вопросы по тексту. Надо любые три вопроса, но первые три вопроса под буквой А не надо делать. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4. Bevor die Jugendlichen in Detschland anfangen zu studieren, machen sie ein Praktikum 5. Daniel will in eine Berufschule gehen. 6. Heutzutage haben in Detschland solche Berufe , wie Kraftzeugmechaniker oder Informationstechniker Perspektive
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