Добрый день. Помогите пожалуйста ответить на вопросы по тексту. Надо любые три вопроса, но первые три вопроса под буквой А не надо делать. Заранее спасибо.

Немецкий язык

Добрый день. Помогите пожалуйста ответить на вопросы по тексту. Надо любые три вопроса, но первые три вопроса под буквой А не надо делать. Заранее спасибо.

Автор: Гость