Добрый вечер.Помогите пожалуйста с домашним заданием : Собрать в семейки однокоренные слова.. 1.Подчеркнуть орфограммы в корнях однокоренных слов. 2.Найти к ним проверочные слова и подчеркнуть их. 3. в какой группе нет прове...
Русский язык
Добрый вечер.Помогите пожалуйста с домашним заданием : Собрать в семейки однокоренные слова.. 1.Подчеркнуть орфограммы в корнях однокоренных слов. 2.Найти к ним проверочные слова и подчеркнуть их. 3. в какой группе нет проверочного слова.
Ответ(ы):
Гость:
Говори какие слова надо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика