Добрый вечер.Помогите пожалуйста с домашним заданием : Собрать в семейки однокоренные слова.. 1.Подчеркнуть орфограммы в корнях однокоренных слов. 2.Найти к ним проверочные слова и подчеркнуть их. 3. в какой группе нет прове...

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Добрый вечер.Помогите пожалуйста с домашним заданием : Собрать в семейки однокоренные слова.. 1.Подчеркнуть орфограммы в корнях однокоренных слов. 2.Найти к ним проверочные слова и подчеркнуть их. 3. в какой группе нет проверочного слова.

Автор: Гость