Как повлияло монгольское завоевание на развитие Китая??? ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!!! СРОЧНО!!!!!!1
История
Как повлияло монгольское завоевание на развитие Китая??? ДАЮ 40 БАЛЛОВ!!!! СРОЧНО!!!!!!1
Ответ(ы):
Гость:
Оно принесло большую потерю воинов ,разрушило всё ,что было нажито непосильным трудом
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