Составьте полную схему электролиза раствора купрум (2) хлорида с инертными электр??дами. при электролизе этого раствора на воде выделилось 56 мл газа (при н.у.) Найдите массу вещества, выделившегося на катоде
Химия
Составьте полную схему электролиза раствора купрум (2) хлорида с инертными электр??дами. при электролизе этого раствора на воде выделилось 56 мл газа (при н.у.) Найдите массу вещества, выделившегося на катоде
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