Формулы приведения. Что это? Напишите их :)
Алгебра
Формулы приведения. Что это? Напишите их :)
Ответ(ы):
Гость:
Це формули які при перетворенні зменшують значення кута
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