На доске осталось 7 бел.шашек а чёрных на 2 шашки меньше.СК всего шашек ост на доске?

Математика

На доске осталось 7 бел.шашек а чёрных на 2 шашки меньше.СК всего шашек ост на доске?

Автор: Гость