Докажи,что рассказ О.Генри близок к жанру новеллы

Литература
Докажи,что рассказ О.Генри близок к жанру новеллы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот рассказе близок, потому что он самая настоящая новелла.
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