Из предложенного списка выберите: 1) имена мифологических персонажей; 2) имена реально живущих людей с кратким пояснением. Геродот Гесиод Гефест Демокрит Прометей Эсхил Аполлон Архимед Аристотель Мирон Ксеркс

История
Из предложенного списка выберите: 1) имена мифологических персонажей; 2) имена реально живущих людей с кратким пояснением. Геродот Гесиод Гефест Демокрит Прометей Эсхил Аполлон Архимед Аристотель Мирон Ксеркс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миф: Геродот, Гефест, Эсхил,Аполлон, Прометей,Мирон, Гесиод.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина окружности колеса 1,5 м. Какой путь пройдет колесо, если оно обернется 20,5 раз? Сколько раз обернется колесо, если оно пройдет расстояние 23...
Ответить
Українська література
Русалонька із 7-в. Зробити рід Кулаківських та Міщенків ( генеологічне дерево).
Ответить
Химия
СРОЧНО,ПРОШУ,УМОЛЯЮ!!!!!!ПЛИИИИЗ Записать для электролитов уравнение K2O;NaCl;KOH;BaO;Fe(No3)3;HBr
Ответить
Математика
Виконати ділення способом добору 80:10
Ответить
Литература
Срочно горький маленкая вопрос почему старики желеют девуцшку и восхищаются ею
Ответить