Из предложенного списка выберите: 1) имена мифологических персонажей; 2) имена реально живущих людей с кратким пояснением. Геродот Гесиод Гефест Демокрит Прометей Эсхил Аполлон Архимед Аристотель Мирон Ксеркс
История
Из предложенного списка выберите: 1) имена мифологических персонажей; 2) имена реально живущих людей с кратким пояснением. Геродот Гесиод Гефест Демокрит Прометей Эсхил Аполлон Архимед Аристотель Мирон Ксеркс
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Миф: Геродот, Гефест, Эсхил,Аполлон, Прометей,Мирон, Гесиод.
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